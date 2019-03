Zoologové chtěli lvy ve Zděchově uspat, ne zastřelit. Bylo to ale podle nich nebezpečné

Neštěstí se stalo v kotci uvnitř oploceného výběhu, který v obci stál bez stavebního povolení. Chov šelem muži opakovaně nepovolili veterináři. Úřady ale muži nedokázaly v nepovoleném chovu zabránit, přestože dostal několik pravomocných pokut. Veterinární správa neměla možnost lva odvézt. Mohla by vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově nedělo.

Ministerstvo dokončuje zpřísnění zákona o chovu šelem

Podle ředitele zoologické zahrady je nezbytné zpřísnění zákona o chovu šelem mimo zoo. „Nedopadlo to dobře, ale mohlo to dopadnou ještě hůř. Jsme pro to, aby se zakázal chov velkých šelem v soukromých chovech. Láska ke zvířatům nestačí, je to i velká zodpovědnost,“ řekl Roman Horský.

Ministerstvo zemědělství dokončuje novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která by částečně mohla podobným neštěstím zabránit. Návrh chce vládě předložit do konce března. Novela by měla platit od roku 2020.

Chovatelé šelem v zájmových chovech budou muset absolvovat kurz, ministerstvo chce i zákaz takzvaných kontaktních zoo. Šelmy se také nebudou smět venčit například na vodítku na veřejných místech. Za porušení zákona má být až půlmilionová pokuta.