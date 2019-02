Královéhradecký kraj se nedohodl s BusLine na provozu autobusů u Jičína a Hořic

Královéhradecký kraj na počátku února oznámil, že mu osm z jedenácti dopravců, kterým platí za zajištění provozu na autobusových linkách v regionu, vypovědělo smlouvu. Kdyby s nimi kraj nedohodl nové, přestali by jezdit na počátku dubna. Firmy chtěly přidat, argumentovaly, že po nařízeném růstu mezd řidičů je pro ně provoz prodělečný.

„Mzdy řidičů za poslední dva roky stouply zhruba o 25 procent a v letošním roce porostou o dalších deset procent. Z našich rezerv a za stávajících podmínek jsme nebyli schopni tyto náklady uhradit,“ uvedl ředitel Arrivy Východní Čechy Jindřich Poláček.

Vyjednávání, která probíhají od pondělí, přinesla předběžné dohody se sedmi z osmi dopravců, kteří smlouvy vypověděli. Zprvu se zdálo, že bude vše spíše formalita, zástupci jedné firmy za druhou odcházeli z krajského úřadu s předběžnými dohodami o dalším provozu. V případě krajské pobočky společnosti BusLine ale kraj se svojí nabídkou neuspěl. Firma žádala 43 korun, postupně sice slevila na 38 korun za kilometr, níže však ne. Kraj však nabízel maximálně 34 korun 56 haléřů za každý ujetý kilometr.

„Firmy by si měly umět říci o odpovídající částky, které je nebudou dostávat do nějakých sociálních nepokojů, do nějaké finanční nouze a tak dále. A aby byly schopné zakázku plnit po celou tu dobu trvání,“ komentoval požadavky vedení královéhradecké BusLine předseda odborů mateřské firmy ze Semil Jiří Kuchynka.

Společnost BusLine KHK jezdí především na Jičínsku a v okolí Hořic, v obou městech zajišťuje také MHD. Pro kraj zajišťuje asi 12 procent linek a za rok najezdí 2,3 milionu kilometrů. Kraj zatím neohlásil žádný scénář pro případ, že by dohodu s ní skutečně nevyjednal. S BusLine chce ještě mluvit, podle hejtmanova náměstka pro dopravu Martina Červíčka (ODS) bude jednání pokračovat příští pondělí.

Smlouvy, které dopravci vypověděli, s nimi kraj uzavřel v roce 2016. Původně si chtělo hejtmantsví firmy vybrat v otevřené soutěži, tu však zrušil antimonopolní úřad. Kraj sice vypsal nový tendr, jeho vítězové ale začnou jezdit nejdříve v příštím roce. Do té doby by měly platit kontrakty, které nyní kraj s dopravci domlouvá.