Trať do Poruby bude později, než se čekalo. Někteří Ostravané jsou ale stále proti

Trať měla vést z Pustkovce ke Globusu. Z původních čtyř variant, kudy by tramvaj mezi Porubou a Pustkovcem mohla jezdit, je ve hře zhruba tříkilometrová trať, která by měla vést od křižovatky od Slovanu k obchodnímu centru Duha a dál nahoru směrem ke Globusu. Na tu by se pak měla napojit trať z ulice Bedřicha Nikodéma. Začít jezdit se podle primátora Tomáše Macury (ANO) mohlo už v roce 2023, teď však magistrát celý proces odkládá.

„V této chvíli se nedá říct, že bychom nebyli schopni termíny splnit, pokud bychom EIA (studie o vlivu stavby na životní prostředí, pozn. red.) dostali ještě v rozumném čase. Nicméně už se dostáváme do takových lhůt, že bychom v podstatě museli samotnou stavbu velmi zkracovat a nebylo by to v době výstavby úplně efektivní a komfortní pro občany,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová (ANO).

Pustkovec prosazuje trolejbus

Informace o odkladu potěšila vedení městského obvodu Pustkovce, které na zastupitelstvu proti projektu tramvajové trati už devětkrát vyjádřilo nesouhlasné stanovisko. „Tramvajová trať zabere určitě víc místa, auta dostanou menší prostor, než měla doteď. I integrovaný záchraný systém bude mít problém, když se někde vytvoří kolona. Daleko šetrnější by byly trolejbusy, které by zabraly méně místa a komunikace a zeleně by neubylo,“ tvrdí starosta Pustkovce Stanislav Pyš (ČSSD).

Radnice obvodu Poruba původně navrhovala trať po ulici Opavská. Současný projekt má podle některých zastupitelů spoustu nedostatků, jako je například chybějící výkup pozemků nebo přepracované vyhodnocení vlivu na životní prostředí EIA.

„Jedno z rizik je, jestli budou vypsané peníze, jestli peníze dostaneme. Další riziko je, jak se bude vyvíjet ekonomika. To znamená, jestli nebudou nějaké škrty, za tři roky mohou technologie postoupit někam úplně jinam a můžeme tady mít elektromobilitu. Rizik je tam tolik, že si nemyslím, že by se nám to za nějakých x let povedlo,“ myslí si zastupitel Poruby Martin Drastich (Ostravak).