Smlouva o prodeji pozemků u Pasohlávek je podepsaná. Čínské lázně tam mají vyrůst do sedmi let

Podle předsedy představenstva Thermalu Pasohlávky Martina Itterheima společnost RiseSun uhradila peníze za pozemek a složila také 100 milionů korun jako bankovní záruku na to, že v místě postaví domluvený lázeňský komplex. „Společnost se zavázala podle kupní smlouvy, že do sedmi let zprovozní lázeňské centrum. Do tří let má mít územní rozhodnutí, do pět let stavební povolení a do sedmi let kolaudační rozhodnutí,“ řekl.

Jak dodal, Thermal Pasohlávky z lokality neodchází. Zůstane mu tam pozemek pro léčebný ústav. „Zároveň máme v majetku veškeré sítě a komunikace, takže budeme intenzivně spolupracovat,“ vysvětlil Itterheim. Letos chce získat stavební povolení na menší léčebný ústav, který nebude součástí čínské investice. Začít stavět by se mělo podle Martina Itterheima příští rok.