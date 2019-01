Kusy tanků měly nelegálně mířit i do zahraničí. Státní zástupkyně žádá pro obžalované podmínky

Obžalovaní zodpovědnost za obchody odmítají. „Podle svých slov netušili, že se podílejí na vývozu armádních součástek do Polska bez licence nebo povolení,“ sdělil redaktor České televize Jiří Loučka.

Soud rozhoduje v kauze údajně nelegálního prodeje součástek pro tanky a bojová vozidla pěchoty už potřetí. „Soud musí podle pokynů odvolacího Vrchního soudu v Olomouci upřesnit, co se stalo a jak vývoz do Polska proběhl,“ dodal Jiří Loučka s tím, že podle státní zástupkyně se všichni tři obžalovaní do obchodování s vojenským materiálem aktivně zapojili.