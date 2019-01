Nelegálně prodával díly pro samohybné houfnice. Ve vězení může strávit až deset let

„Obžalovaný si tak měl přijít na zhruba devět set tisíc korun,“ uvedla redaktorka České televize Tereza Krumholzová.

Firmám do Polska po dobu několika let prodával bez potřebné licence náhradní díly pro tanky, bojová vozidla pěchoty či houfnice. V úterý to u Krajského soudu v Ostravě přiznal. Tvrdil, že tak jen chtěl kolegům pomoci a včas dodat potřebné náhradní díly. S potřebnou licencí by se dodávky podle něj až o tři měsíce opozdily.

Žalobce podnikatele viní z porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a z provedení obchodu s vojenským materiálem bez uděleného povolení či licence. „Pokud jej soud uzná vinným, může ve vězení strávit až deset let,“ uvedla mluvčí krajského soudu Lucie Olšarová.

„Celý život jsem pracoval pro ozbrojené složky. Nejdříve v opravárenském podniku jako mistr i náměstek ředitele. Takže vím, jak důležité je mít k dispozici potřebné náhradní díly,“ řekl u soudu obchodník. Nyní už je v důchodu, jeho společnost ATOS-VOP je podle něj před likvidací.

Povolení k obchodům měl, licenci už ne

Dlouhé roky ale ve velkém nakupoval a prodával náhradní díly pro vojenskou techniku. „Šlo ale vždy jen o spotřební materiál. Nebyly to zbraně či náboje,“ uvedl. Podnikat s touto komoditou začal v roce 1995. Obchody směřovaly na Slovensko a později i do Polska. Jeho společnost měla sice povolení k těmto obchodům, u každé transakce ale měla žádat i o licenci. U řady obchodů tuto povinnost Schneider splnil. U některých ne. A právě proto stanul před senátem ostravského krajského soudu.

Obchodník uvedl, že licenci nevyřizoval, když jeho odběratelé na díly spěchali. Podle obžaloby v letech 2010 až 2012 provedl víc jak 130 transakcí bez potřebné licence. „Obchody byly v řádu několika milionů korun. Zisk obžalovaného v řádu statisíců,“ řekl státní zástupce Radim Sobek.

Jednalo se například o prodej součástek pro samohybné houfnice, motory pro bojové vozidlo pěchoty za víc než milion korun či pozorovací přístroje pro tank T-72.