Některé prodejny v budově brněnského hlavního nádraží musely zavřít. Kvůli výluce jim chybí zákazníci

Rekonstrukce čeká i historickou nádražní halu

Méně cestujících ale znamená víc prostoru pro stavbaře. Do rekonstrukce nádražní haly by se společnost Brno New Station Development, která nádraží provozuje, mohla pustit už v dubnu. „Je třeba opravit veškeré štuky, které zde jsou, vymalovat. Samozřejmě pokud půjdeme dále, tak opravit mramorové obklady,“ řekl výkonný ředitel Brno New Station Development Radim Světlík.

Ještě v listopadu tudy denně proudilo až 70 tis. cestujících. Od začátku vlakové výluky jsou ale některá nástupiště na brněnském hlavním nádraží liduprázdná. Na tržbách to pocítili i prodejci, 2 z nich už stánky zavřeli. #vyluka #brno pic.twitter.com/4jykSDtJck — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) January 8, 2019

Dlouho připravovaný projekt za dvě stě milionů počítá také s novými vchody, osvětlením a větším komfortem pro cestující. „Některé stánky zmizí a České dráhy zde budou mít jen prodej jízdenek, nejenom celodenní, ale i noční provoz,“ vysvětlil Radim Světlík.

V Židenicích chybí bezbariérový přístup

Už měsíc cestující místo na hlavní nádraží míří na provizorní uzly. Zatímco dolní nádraží nápor díky investicím železničářů zvládá dobře, v Židenicích chybí bezbariérový přístup nebo místa k parkování. Ani jedno z toho se nicméně do konce výluky nejspíš výrazně nezmění. „Rekonstrukce plně souvisí s rozhodnutím o železničním uzlu Brno. Dělat zde jakékoliv stavební úpravy je opravdu nemožné, protože nové kolejiště i nástupiště budou v jiné poloze,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.