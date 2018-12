Zkouška sirén. Kontrolovat jejich funkci je třeba každý měsíc

Na jižní Moravě se jako každou první středu v měsíci i tentokrát rozeznělo více než 900 sirén. Spouští je tady vždy Libor Bílek. Pagerem nejdřív předem informuje o blížící se zkoušce starosty. Samotné sirény pak spouští jedním zmáčknutím přesně ve 12 hodin. „Zpravidla to trvá kolem 20 až 30 vteřin, než povel oběhne celý kraj,“ upřesnil správce sirén.

„Nejčastější problémy jsou výpadky jištění. Například v létě, když byly bouřky, tak nám to hodně vyhazovalo jističe,“ řekl správce sirén.

Zvuk sirén je od roku 2001 jediným schváleným postupem varování obyvatel. Poslanci Evropské unie ale navrhli, že do čtyř let by měli být lidé o nebezpečí informováni i prostřednictvím SMS zpráv. Ty ale sirény pouze doplní, nikoliv nahradí.