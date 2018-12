Silnic bez středové dělicí čáry přibude. Týká se to těch, které jsou nebezpečně úzké

Linkový autobus směřující z Chomoutova do Olomouce na konci obce v mírné zatáčce přejížděl koly přes plnou středovou čáru. Porušoval tak pravidla silničního provozu, a to i když jeho šofér neměl na výběr – na cestu se jednoduše „nevešel“.

A tak podle zjištění redaktorky České televize Moniky Fleischmannové dál na silnici až do Olomouce nově již středové značení chybí. Cesta je totiž příliš úzká – měří 6,5 metru. Ideálně by to mělo být více než sedm.

Týká se to i jedné ze zatáček, v níž dříve kvůli plné dělicí čáře platil zákaz předjíždění. Ten už ale teď platit nebude. Rozhodl o tom kraj po diskusi s experty a silničáři. Takových cest bez středového značení nyní na Olomoucku má přibývat.

Nevyhovuje silnice normám? Řešením je zrušit středovou linku

„Kde je plná čára, tam se nesmí předjíždět, nesmím ji přesahovat ani obrysem vozidla. Je to velice problematické pro řidiče autobusu, pro větší vozidla,“ sdělil koordinátor BESIPu Miroslav Charouz, podle něhož norma na užší komunikace pamatuje tím, že doporučuje použít takzvané vodicí čáry.

Proto jediné čáry na opraveném úseku vedoucím do Olomouce jsou u krajnice. Ty by pro řidiče ve tmě nebo v mlze měly být směrodatné. Právě řidiči si však na novou úpravu u Chomoutova stěžují. Experti z kraje jim ale vzkazují, že si na nové cesty bez středových čar musí zvykat.