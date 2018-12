Umělci opouštějí ateliéry ve Zbrojovce. Musejí ustoupit kancelářím a bytům

Umělci, kteří si pronajímají prostory v areálu brněnské Zbrojovky, budou muset své dílny a ateliéry opustit. Majitel areálu postupně bourá haly, na jejich místě vyroste nová čtvrť s obchody, byty a kancelářemi. Umělcům ale slíbil náhradní prostory, do kterých by se měli do konce roku přestěhovat.