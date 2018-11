Děti v mateřské škole v Radvanicích dýchají špatný vzduch. Jako by denně vykouřily tři cigarety, míní experti

Nejvíce prachu naměřili v Mateřské škole v Ostravě-Radvanicích a Vratimově. „Když nemůžeme ven za smogové situace, vůbec nám nepomáhá, že máme zavřená okna, protože 70 procent škodlivin pronikne i přes ně do tříd. Děti nedýchají tak kvalitní vzduch, jak by měly, a neprospívá to jejich zdraví,“ sdělila ředitelka MŠ Ukrajinská Adéla Mikesková.

Situace trápí pana Nikolu Cariće už řadu let. Spolu s kolegy se rozhodl pomoci právě předškolákům. „Vyvinuli jsme měřicí zařízení, které v průběhu října měřilo hodnoty prachových částic ve 20 školkách na Ostravsku,“ uvedl spoluautor projektu Nikola Carić s tím, že velmi znepokojující byly výsledky měření v MŠ v Radvanicích.