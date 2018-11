Nájemníci firmy Residomo si stěžují na neprodlužování nájmů. Podle společnosti jde většinou o dlužníky

Volné byty chce firma zrekonstruovat a nabídnout na trhu. Mezi těmi, kterým nebyla smlouva prodloužena, jsou ale i lidé, kteří se hájí, že s nimi nikdy žádné problémy nebyly.

To je i případ paní Dany Vadinové, která bydlí v bytě Residoma pět let. Stejně jako většina jejích sousedů nájem platí kolem 15. dne v měsíci ve chvíli, kdy jí na účet dorazí peníze, v jejím případě invalidní důchod. Splatnost nájmu ve smlouvě je ale pátého. Přestože to podle ní celých 5 let, co tady bydlí, nikomu nevadilo, nyní se může jednat o problém.