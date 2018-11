Záchytky brojí proti novému zákonu. Mimo jiné zvyšuje personální požadavky

Květuše Staroňová pracuje na karvinské záchytce už 14 let. Jako zdravotní sestra se tam denně setkává s řadou agresivních pacientů. „Stalo se nám, že mladý klient vytrhl WC, celou tu mísu, a hodil ji do luxfer. Nebo klient vytrhl postel a tak bouchal dveřmi, že jsme měli opravdu strach,“ uvedla.

Například v Karviné a Opavě však k těmto opatřením prozatím nepřistoupili. Čekají totiž, že by do měsíce mohla začít platit novela, která nařízení ministerstva zmírní.

Nové požadavky ministerstva například na to, aby v pokojích fungovalo komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou, proto považuje za zbytečné. Během chvíle by podle ní totiž bylo zničené. „Podle mě by to bylo nejen zbytečné, ale i obtěžující, protože klienti na nás běžně bouchají, a kdyby byly zvonky, tak by se jen zvonilo,“ dodala.

Návrh počítá také s pohledovým oddělením toalet od postelí pacientů a s náročnými požadavky na stálost a parametry denního světla.

Pro některé záchytky má být nový zákon likvidační

Rozšířit se nově musí také počet ošetřovatelů a sloužit mohou jen lékaři s vhodnou klinickou atestací.

Tyto novinky by ale údajně byly pro záchytky v Karviné a Opavě likvidační. „Zrovna v tomto objektu v Karviné nebo v objektu v Opavě je absolutně nemožné to provést nebo by to bylo tak nákladné, že návratnost by byla nulová,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Martin Gebauer (ANO).

Podle zjištění České televize se ze všech těchto důvodů nyní rozhodlo ministerstvo vyhlášku zmírnit. Připravila se změna zákona č. 95. O tom, zda začne zmírněná novela platit, budou nyní rozhodovat senátoři. Jasno by mělo být do měsíce.