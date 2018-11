Podívejte se jako první. Takto se změní pražské Vítězné náměstí

Vítězné náměstí v Praze čeká výrazná proměna. Jeho středem už nebudou projíždět tramvaje, které se přesunou k obvodu náměstí. Jádro „Kulaťáku“ bude sloužit k odpočinku a obklopí ho stromy. Tuto podobu Vítězného náměstí vybrala porota složená z architektů i členů bývalé rady města. Stavební práce by měly začít do pěti let.