Zastupitelé schválili nákup pozemků pro novou krajskou nemocnici ve Zlíně-Malenovicích

Kraj chce dát za 180 tisíc metrů čtverečních pozemků v Malenovicích zhruba 300 milionů korun. „Oslovíme znovu všechny vlastníky pozemků, jejich smlouvy budou stejné a cena za metr čtvereční 1650 korun,“ řekl hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Podle něj je už domluvena koupě pozemků s většinou majitelů. Pozemky by podle něj měly být vykoupeny do poloviny prosince.

Studii rozvoje krajského zdravotnictví představil Jiří Čunek zastupitelům v polovině října. Podle ní je varianta stavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích levnější než rekonstrukce stávajících pavilonů.

Nová nemocnice prý vyjde levněji než postupná rekonstrukce té stávající

Stavba nemocnice v Malenovicích by měla stát přes sedm miliard korun, rekonstrukce stávajícího objektu by stála podle odhadů více než devět miliard korun. Jestli se nakonec bude nová nemocnice stavět, půjde o největší investici v historii kraje.

„Všichni máme za to, že rekonstrukce nebo přestavba stávající nemocnice už nezajistí kvalitní podmínky pro poskytování péče, která by měla kopírovat 21. století. Myslím si, že všichni spíše čekáme na to, kdy se nová nemocnice postaví,“ řekl primář novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati Jozef Macko.