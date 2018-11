Soud prohlásil konkurz na oděvní podnik Vespa Prostějov. Ve firmě pracovalo 130 lidí

Insolvenčním správcem firmy Vespa Prostějov soud jmenoval společnost AS ZIZLAVSKY a rozhodl o prozatímním věřitelském výboru, ve kterém jsou zástupci tří největších věřitelů firmy.

Vespa má podle jednatele Lukáše Vařeky celkové závazky v hodnotě 28,6 milionu korun. Hlavními věřiteli jsou Unicredit Bank a společnosti AMF Reece a Bernhardt Fashion CZ. Naopak pohledávky společnosti Vespa činí 3,872 milionu korun. Firma nemá žádný reálný majetek, který by bylo možné rychle a bez dopadu na výrobu zpeněžit.

Zaměstnanci nedostali výplaty za září

Společnost měla před konkurzem vážné finanční problémy. Zaměstnanci nedostali výplaty za září. Většina pracovníků kvůli dlužným mzdám hodlá podat výpověď. Firma by zároveň měla do konce listopadu vyklidit pronajaté prostory, v nichž šije pánské oděvy. Úřad práce ČR již zaměstnancům nabídl pomoc.

Vespa ročně utržila zhruba 100 milionů korun. Většinu obleků exportovala do zemí EU. Jejím hlavním odběratelem byla Itálie. Do finančních problémů se podle Vařeky dostala v posledních třech letech kvůli masivnímu růstu mzdových nároků zaměstnanců a současnému posilování koruny vůči euru. Podnik nedokázal nárůst nákladů přenést do ceny výrobků a jeho roční obrat klesl pod 50 milionů při současném snížení počtu zaměstnanců na zhruba 100, uvedl.

Prostějov se v předchozích letech musel vyrovnat i s krachem Oděvního podniku (OP Prostějov), pro který v dobách největší slávy v Prostějově i několika dalších městech pracovalo zhruba deset tisíc lidí. V Prostějově nyní působí několik menších oděvních firem, které dohromady zaměstnávají stovky lidí.