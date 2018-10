Motorkář pod vlivem drog srazil policistku. Stíhán je na svobodě

Až dvanáct let vězení hrozí motocyklistovi, který při dopravní kontrole najel do policistky a srazil ji k zemi. Incident se stal ve čtvrtek ráno na okraji města Mohelnice. Hlídka se řidiče pokoušela zastavit, protože ve městě překročil povolenou rychlost o 42 kilometrů za hodinu. Policisté následně zjistili, že muž byl pod vlivem marihuany a nikdy neměl řidičské oprávnění. Návrh na vzetí do vazby neprošel, motorkář je stíhán na svobodě.