Dopravci na jihu Moravy jsou v šoku. Kraj rozdává výpovědi a chce vypsat novou soutěž

Výpověď se týká Brněnska, Boskovicka a Jihovýchodu. V daných třech dopravních oblastech měly smlouvy dopravcům skončit až po roce 2020. Dopravní společnosti měly v minulosti možnost smlouvu vypovědět samy, využila toho jen část a jen pro některé podoblasti.

Výpovědní lhůta je třicet měsíců. „Během výpovědní lhůty chce kraj najít nové dopravce, přihlásit se do soutěží mohou i ti stávající. Najde-li je dřív, smlouvy mohou skončit v tu chvíli. Kdyby s tím dopravci nesouhlasili, vyprší celá výpovědní lhůta,“ upozornil vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Rostislav Snovický. V nových smlouvách chce kraj ošetřit případná navýšení mezd nařízená vládou.

Kvůli dříve uzavřeným dlouhodobým smlouvám mohl kraj pokrýt jen část navýšení mezd řidičům, aby neporušil zákon. Dostal se tím ale do sporu s dopravci. Měl jim v součtu zaplatit do deseti miliard korun.

Je to alibismus kraje, říká dopravce

Jednatele společnosti Dopaz Františka Zunku rozdávání výpovědí zaskočilo. „Považuju to za alibismus krajského úřadu. Nechává nás, ať se o to znovu popereme, přitom všichni máme nakoupené autobusy a podnikatelský plán udělaný na deset let. Takhle skončíme o rok a půl dřív, než končí smlouva,“ řekl Zunka.

Upozornil také na to, že kraj nechce soutěžit ihned na dalších deset let, ale vypíše soutěž na dokončení nynějšího desetiletého období. U Boskovicka to znamená na rok a půl, u Brněnska dokonce jen na půl roku. V regionu Jihovýchod jsou smlouvy platné do prosince 2023. „Uvidíme, jak se teď kraj bude chovat,“ poznamenal Zunka.

Překvapení to bylo i pro Antonína Grunda z firmy Tourbus. „Radost z toho nemáme. Bohužel ale nezbývá než to akceptovat. Pozitivní je, že nám kraj dá alespoň tolik peněz, kolik může,“ řekl Grund.

Na navýšení mezd dal kraj maximum, co mohl

Výpověď se netýká znojemské oblasti, která zahrnuje zhruba pětinu všech spojů v kraji. Tam už situaci kraj vyřešil ve smlouvách uzavřených v roce 2016.

Jihomoravský kraj dal už loni dopravcům na navýšení mezd řidičů autobusů přes sto milionů korun, letos přes osmdesát milionů. Podle hejtmanova náměstka Romana Hanáka to bylo maximum, co kraj mohl ze zákona dát například na základě dodatků.

„Nové smlouvy už by měly obsahovat ustanovení, na jehož základě by kraj v případě navýšení mezd vládou mohl dopravcům peníze vyplatit,“ vysvětlil Roman Hanák. Po dobu třiceti měsíců kraj hodlá dopravcům vyplatit ještě skoro 180 milionů korun navíc.