Svatý Václav dnes. Arcibiskup v Horáckém divadle posiluje úctu k symbolu státnosti

Hlavní postavou hry Svatý Václav je mladý pražský arcibiskup, který jde s dobou: snídá smoothie a posiluje. V současných lidech se snaží nezvyklou formou znovu probudit úctu k symbolům české státnosti. Zakáže například svatbu dcery českého premiéra ve svatováclavské kapli.

„Neinscenujeme legendu z desátého století, ale diskuzi o té legendě, vidíme legendu v zápase o to, co znamená nebo mohla by znamenat pro dnešek,“ řekl režisér Rastislav Ballek.

Dramatička Lenka Lagronová napsala hru přímo pro Horácké divadlo. „Více než historie a historiografie nás zajímá samotný koncept nebo smysl národních dějin jako základní součásti kultury a kulturní identity,“ vysvětlil dramaturg Martin Kubran.

Polemika o dějinách je vážná i zábavná

Hra je zasazena do pomyslné současnosti, kdy neexistuje Myslbekova socha na Václavském náměstí, ale lidé znají pouze ironickou parafrázi svatého Václava na chcíplém koni od Davida Černého v pasáži Lucerna. Tu arcibiskup vlastnoručně rozbije. „Polemika o dějinách je vždycky zčásti velmi vážná a velmi filozofická, ale zčásti je to vždycky legrace, protože je to jistý typ intelektuální zábavy,“ vysvětluje režisér.

Ten si na scéně hraje se světly, zvukem i s videoprojekcí a herce nechává dát do role i kus sebe sama. „Pan režisér ve mně otevřel nějaké dveře, o kterých jsem vůbec nevěděl, že je tam mám. Za těmi dveřmi je právě ta herecká párty, kterou si užívám celou tu hodinu a půl, co jsem na jevišti,“ řekl představitel hlavní role Zdeněk Stejskal.

Lenka Lagronová patří mezi nejvýraznější současné dramatičky. Inscenace její hry Terezka v podání Divadla Komedie získala v roce 1998 Cenu Alfreda Radoka jako inscenace roku. O devět let později byla nominovaná i její hra Pláč.