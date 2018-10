Přerov povede čtyřkoalice ANO, ODS, KDU-ČSL a TOP 09. V radě bude mít těsnou převahu

ANO bude mít podle dohody v jedenáctičlenné radě také náměstka a čtyři radní. ODS, která skončila na druhém místě se šesti mandáty, bude mít dva náměstky a dva radní. Koalice lidovců a TOP 09, která přispěla do koalice dvěma mandáty, bude mít radního.

Náměstkyní primátora za ANO bude dvojka na kandidátce Hana Mazochová, která bude mít na starosti ekonomiku, řízení projektů a investice. ODS budou ve funkci náměstků reprezentovat lídr kandidátky Michal Zácha, který bude mít pod sebou majetek, a Petr Kouba, který bude mít na starosti školství.

„ANO říkalo, že pokud vyhraje volby, bude si nárokovat post primátora. Tak se tomu i stalo a je na tom i shoda,“ uvedl za vyjednávací tým hnutí ANO Petr Vrána, který bude radním.

Dalšími radními za ANO, které ve volbách získalo 24,3 procenta hlasů, bude Bohumír Střelec, Milan Passinger a Tomáš Navrátil. Novinkou ve složení rady pro příští čtyři roky bude to, že Navrátil bude uvolněným radním pro koordinaci rozsáhlých dopravních staveb, které budou na území Přerova v nejbližší době zahájeny. Za úkol bude mít i diskusi s obyvateli, aby se v uzavírkách orientovali. „Má vysokoškolské vzdělávání v logistice, zastával funkci dispečera,“ doplnil Vrána.

Koaliční program bdue do tří týdnů

Radními za ODS, která získala 15,2 procenta, bude Jakub Navařík, který mandát získal z osmého místa kandidátky, a Marek Dostál. Posledním radním se stane zástupce koalice lidovců a TOP 09 Tomáš Dostál. „Jsme si vědomi toho, že koalice má 18 členů, může se zdát, že je křehká, ale starosti a problémy města jsou pro všechny zastupitele stejné. Chceme táhnout za jeden provoz, aby byla koalice pevná,“ uvedl Dostál.

Podle lídra ODS Michala Záchy budou nyní jednat koaliční kluby a do 14 dnů až tří týdnů by měl být zveřejněn koaliční program, uvedl Zácha.

Do zastupitelstva se probojovalo i sdružení Společně pro Přerov s 11,47 procenta hlasů, které dosud radnici vládlo a mělo i primátora. Do voleb šlo společně s Piráty a získalo čtyři mandáty. Čtvrté skončilo sdružení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí, které získalo 10,81 procenta hlasů a čtyři mandáty a které bylo v minulém období součástí koalice. Do opozice se dostanou také komunisté, kteří získali za 9,33 procenta hlasů čtyři zastupitele. Šestá je SPD se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo hnutí STAN se dvěma zastupiteli. Voleb se účastnilo 38,95 procenta voličů.

Před čtyřmi lety získalo ANO 21,99 procenta voličů a devět mandátů, primátora ale nakonec přenechalo Společně pro Přerov, které získalo osm mandátů za 20,07 procenta hlasů. Třetí skončili komunisté s 11,72 procenta a pěti mandáty. K volebním urnám tehdy přišlo v Přerově 37,98 procenta voličů. Koalici tvořilo Společně pro Přerov s hnutím ANO, Nezávislými a se sdružením Za prosperitu Přerova a jeho místních částí. Koalice se nakonec rozpadla, když smlouvu vypověděli Nezávislí a Prosperita.