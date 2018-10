Mambu stále nenašli. Pasti na ni ale odborníci prohlédnou až o víkendu

Mamba zelená unikla poté, co kousla třicetiletou ženu, od té doby ji nikdo neviděl, přestože policisté s herpetology opakovaně prohledali dům, kde k incidentu došlo.

Had stále zůstává nepolapen, až o víkendu však bude jasné, zda není v některé z pastí, které na něj ve středu nastražili. „Bylo vymyšleno specialistou na odchyt hadů, že had by potřeboval klid, aby se do nástrah chytil,“ zdůvodnil policejní mluvčí Jan Rybanský, proč zatím jeho kolegové pasti nezkontrolovali.

Víkendová prohlídka ale s největší pravděpodobností výsledek nepřinese. Experti si totiž myslí, že je mamba již mrtvá. K útěku si totiž nevybrala vhodný čas, v nynějších teplotách je nepravděpodobné, že by dokázala opustit dům, ovšem nejspíše nepřežila ani uvnitř.