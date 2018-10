Přerovské kino Hvězda poprvé zpřístupní svůj kryt civilní ochrany

Podle ředitelky kina se diváci mohou těšit také na nový dokument s názvem Do krytů, Přerove!, který divákům objasní okolnosti stavby objektu i jeho význam.

Lidé budou moct do krytu zamířit poprvé 28. října v 09:00. Zájemce si postupně přeberou tři průvodci, kteří se zaměří na různá témata.

„Závěr prohlídky by měl patřit Karlu Válečkovi, který v 80. letech zajišťoval stavební dozor výstavby kina, takže pohovoří o specifikách krytu a popíše jednotlivé místnosti, do nichž budou návštěvníci vstupovat,“ popisuje ředitelka. Lidé se dostanou za plátno do velitelské místnosti, nahlédnou také do místnosti filtroventilace a vodohospodářské části, kde jsou dvě nádrže po 4000 litrech na pitnou vodu.