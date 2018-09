Volby v kostele. Ve Vsetíně přišli o volební místnost v hospodě, nahradí ji modlitebnou

Nepřehlédnutelný kříž se tyčí na štítu budovy. Zvenku není pochyb, že jde o kostel. Uvnitř to ale vypadá třeba jako v kulturním domě. Volební místnost bude na chodbě asi deset metrů od samotné modlitebny.

„Místo bude ve vstupu do modlitebny, aby se lidé necítili, že vchází do nějakého kostela, ale bude to ve foyer. Čili z našeho pohledu to s tou modlitebnou nemá nic společného,“ uvedl tajemník Městského úřadu Vsetín Radomír Zimek. „Tady nejsou ani žádné křesťanské symboly. Bude tu volební urna, zástěna, nevím, jak si to uzpůsobí,“ řekl správce sboru a kazatel Tomáš Pospíchal.

Asi 800 voličů ze vsetínského okrsku číslo 15 v minulosti volilo v hospodě Na Moštárně. Změnil se ale nájemce a s ním i situace. Z hospody je nově soukromý klub a volby tu už nechtěli. „Další možností byl azylový dům, ten nakonec jsme taky nevybrali,“ vysvětlil Zimek.

Komunální+senátní volby v kostele. Ve Vsetíně už příští týden u sboru církve bratrské.Ta s tím problém nemá,někteří voliči ano.Z hospody,kde byly volby dřív, je soukromý klub.Azylový dům, který byl další možností ,zase zakládal lídr jedné kandidátky.Takze kostel... pic.twitter.com/GIlKw3bJab — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) September 26, 2018

Příliš velké emoce v městě změnu neprovází. „My jsme evangelíci, ale osobně si myslím, že by mi to nevadilo,“ svěřila se Eva Dušková. „Je to tedy dynamický rozdíl. Z hospody jít volit do kostela. Já třeba věřící nejsem a mně to nevadí,“ řekl obyvatel Vsetína Jan Malý.

Volby v kostele nejsou v rozporu se zákonem o volbách. Nevadí ani to, že aktivním členem bratrského sboru je lídr jedné z kandidujících stran. „Pokud obecní úřad zajistí důstojné místo pro volební místnost, je to v souladu se zákonem. Zákon žádná konkrétní pravidla neuvádí,“ sdělila volební koordinátorka Krajského úřadu Zlínského kraje Pavlína Nováková.

Vsetínský kostel nebude jedinou volební kuriozitou Zlínského kraje. Během voleb se totiž do odlehlých samot v Bílých Karpatech vydávají volební komisaři. Než navštíví všechny voliče, najezdí i 100 kilometrů.