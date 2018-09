Senioři v Otrokovicích mohou vyrazit na cyklovýlet. Dobrovolníci je svezou na elektrorikše

Mezi staršími lidmi je mnoho těch, kteří se špatně pohybují, často jsou v domovech pro seniory. Cykloterapie by měla podle celosvětového hnutí Cycling without age (cyklistika v každém věku) vnést do jejich života nový rozměr.

„Přišlo mi to jako neskutečně zajímavá myšlenka, pohybovat se po Otrokovicích a propojit generace,“ řekla ředitelka domova Senior, kde jako první elektrorikšu pro své obyvatele pořídili, Aranka Medková Pekárková. „Žila jsem nějaký čas u Severního moře a tam je cykloterapie pro seniory naprosto běžná věc,“ dodala ředitelka domova.

Chce to jen chuť překonávat bariéry

Elektrorikšu může využít každý senior v domově, omezení nejsou žádná. „Chce to jen chuť překonávat bariéry,“ řekla ředitelka domova. Domov Senior spolupracuje na projektu s místním gymnáziem. Školením na řízení elektrokola prošlo prvních osmnáct studentů.