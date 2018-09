Řídil opilý a spolujezdcům to nevadilo. Na havárii, při které zemřel člověk, mají podle soudu svůj díl viny

Tragická nehoda se stala loni v únoru, Jakub Novák měl podle obžaloby v krvi nejméně 1,53 promile alkoholu. Renault Mégane, který řídil, jel před nehodou rychlostí nejméně 140 kilometrů v hodině. Když vůz sjížděl z dálnice, najel na nerovnost, převrátil se a vznesl do vzduchu, kde se několikrát přetočil. Po nárazu do betonového mostku přeletěl svodidla a narazil do svahu.

Snížil ale na polovinu poškozeným a pozůstalým po mrtvém odškodné, které má Jakub Novák vyplatit. Okresní soud jim přiznal celkem tři miliony korun. „Poškození sedli do vozu s obžalovaným, o kterém věděli, že požil alkoholické nápoje,“ uvedl Teplý. Podle něj tak šlo o výrazné spoluzavinění nehody.

Jakub Novák se v krátké řeči před odvolacím senátem za nehodu omluvil. „Je mi to hrozně líto, co se stalo, mrzí mě to, nedá se to vrátit zpátky. Je to pro mě ponaučením, chtěl bych se omluvit všem poškozeným,“ řekl Novák. Podle obhájce Petra Velínského je trest nepřiměřený, protože jeho klient je bezúhonná osoba, která řádně pracuje, a tím mu prakticky končí život. Novák může podat ještě dovolání k Nejvyššímu soudu.