Masarykova univerzita má recept na nedostatek lékařů. Víc mediků a stipendia

Například Jana Procházková s dětmi k lékaři dojíždí do Znojma. „Je to samozřejmě časově náročnější, musíme třeba ze zaměstnání dřív nebo kvůli škole, už to stíháme v delším časovém období, a když dětem je špatně, je to pro ně horší,“ popsala.

Obvodní lékař chybí například v Hodonicích na Znojemsku. Lékařka, která tam měla praxi čtyřicet let, odešla do důchodu. Obci se novou najít nepodařilo, ani když nabízela levnější pronájem ordinace.

Absolventy je potřeba motivovat a nasměrovat do regionů

Vedení školy ale upozornilo, že pouhé zvýšení počtu studentů, a tedy i absolventů lékařských fakult problém s chybějícími lékaři neřeší. I když se celkově počty lékařů zvyšují, čerství absolventi mají větší zájem o specializace jako neurologie, kardiologie nebo onkologie.

Univerzita navrhuje návazné kroky, které by absolventy nasměrovaly do regionů, kde jsou nejvíce potřeba. Řešením by podle vedení školy mohl být stipendijní program, který by udělení stipendia podmiňoval alespoň pětiletou praxí v přidělené oblasti.

Masarykova univerzita proto navrhne zřízení speciálního stipendijního fondu, který by spravovalo ministerstvo zdravotnictví a přispívaly by do něj obce, kraje i soukromé subjekty, které mají na udržení péče zájem.