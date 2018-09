Děti musely opustit školku v Přerově. Začaly praskat zdi, možná kvůli suchu

Téměř sto dětí muselo opustit prostory přerovské mateřské školy v ulici U Tenisu. Ve zdech budovy se objevily praskliny. Podle města na to mohlo mít vliv i počasí. Do školky už byl povolaný statik. Děti se zatím přesunuly do dvou blízkých základních škol. Problémy se statikou budovy řešila i ZŠ Studánka v Pardubicích. Žákům druhého stupně se kvůli tomu posunul nástup do školy.