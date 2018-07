V Hodoníně praskají domy. Důvodem je nestabilní podloží a sucho

Na sídlišti v Hodoníně praskají domy. Pravděpodobně je to kvůli tomu, že se domy stavěly na jílovitém podloží, které se pod povrchem rozpadá na tekuté písky, napsala Mladá fronta Dnes. Závažnost situace by měl vyhodnotit důkladný geologický průzkum. Problém město řeší už řadu let, průzkum byl už v roce 2007, ale podle současného vedení města nedostatečný.