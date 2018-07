Protestují proti výrobě plastů. Továrnu na obaly nechtějí ve svém sousedství

Aktuálně petici podepsalo několik stovek lidí. Bludovičtí se obávají především znečištěného vzduchu a hluku, který by stavba mohla přinést. Podle vedení obce mají lidé možnost ke stavbě podávat připomínky v rámci územního řízení.

„Všichni se tady stěhují, aby měli relativně klid od města,“ uvedl obyvatel Horních Bludovic Jiří Slíva s tím, že se lidé obávají i nadměrného dopravního ruchu.

/*json*/{"map":{"lat":49.75517135105171,"lng":18.4427984662766,"zoom":12,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":49.751622334595766,"lng":18.439193577360584,"type":"1","description":"Horní Bludovice"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Stavět by se mohlo příští rok

Dvouhektarová parcela je zatím prázdná. „Už příští rok by tady ale podle majitele pozemku mohla začít vznikat výrobní hala na zpracování plastových obalů pro farmaceutický průmysl,“ zjistila redaktorka České televize Lucie Botorová.

Ve druhé fázi – za několik let – by zde mohla stát i případná sterilizační linka. „Naše výroba nevytváří žádné emise, zplodiny, nastávající výroba nemá ani jeden komín, není se třeba obávat, že by to jakýmkoliv způsobem zapáchalo nebo že by to bylo jakkoli cítit ani že by to škodilo, co se týče ovzduší,“ podotkla spolumajitelka firmy Eva Šillerová.