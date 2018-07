Fakultní nemocnice v Brně otevřela firemní školku. Hlídání dětí nabízí 24 hodin denně

Ranní cestování s dětmi do školky už zdravotní sestry a lékařky FN Brno nemusejí řešit. Mohou využívat firemní školku přímo v areálu nemocnice. Otevřená bude sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně.

Jana Flašárová je za takovou službu víc než ráda, i za její otevření o prázdninách. „Pro mě je to samozřejmě velká výhoda. A výhoda je i to, že do práce nastupuju od září, takže v průběhu prázdnin můžu dávat dcerku na takový zvykací režim,“ řekla Jana Flašárová.