Malým obcím chybí Strategie sportu. Bez dokumentu nemohou žádat o dotace

Křtěnov na Blanensku má dvě stovky obyvatel a plán jak přilákat na levné pozemky další, hlavně mladé rodiny s dětmi. Starosta obce proto plánuje zlepšit i sportovní zázemí a připravuje stavbu nového hřiště. „Hřiště by mělo sloužit k rekreačním sportům. Máme to namalované, počítáme i s mantinely. V zimě by se tam dal udělat i led,“ vysvětlil plán sportoviště starosta Pavel Bartoš (nestr.).

Nové hřiště by mělo vzniknout v areálu hasičské zbrojnice, kde sice sportoviště je, ale už místním nevyhovuje. Problém je ale v penězích, hřiště vyjde na dva miliony korun, což je roční rozpočet Křtěnova. Bez dotací to nepůjde. Cesta k nim se ale zkomplikovala, jejich získání je podmíněné tím, že radnice musí mít vypracovanou koncepci sportu. „O tom, že musíme mít koncepci sporu, jsme nevěděli, je to pro nás nová informace,“ řekl starosta Křtěnova.

„Komunikovali jsme se stovkami obcí, které nás kontaktovaly, ale vidíme, že komunikace mohla být lepší,“ řekl náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT Karel Kovář. Dokument má kromě přehledu sportovních zařízení, jejich stavu a vlastnických vztahů obsahovat přehled sportovních klubů a jejich plány pro příštích 10 let.

Vypracování dokumentu trvá nejméně měsíc

Podle odhadu společnosti, která s koncepcemi obcím pomáhá, nemá dokument zpracovaný většina obcí do dvaceti tisíc obyvatel. „Pokud ty plány obce nemají rozpracované, tak se to do prvního července stihnout nedá. Obvykle to trvá jeden až dva měsíce,“ řekl partner BDO Advisory Radovan Hauk. Společnost dokončuje přípravu desítek takových dokumentů.

Novelu zákona o podpoře sportu, která zahrnovala nařízení pro obce vypracovávat vlastní plány rozvoje sportu, schválila vláda už v roce 2015. Tehdy toto nařízení odmítl Senát, prostřednictvím aktuální novely vstoupilo v platnost. Na jejím základě vznikla všem českým obcím povinnost do 1. července vypracovat plán podpory sportu pro své území.