Na jihu Moravy zahájí sezonu téměř tři desítky letních kin. Většinu dotují radnice

Letní kina patří k létu a přes to, že nevydělávají, je většinou obce drží nad vodou dotacemi. Například v Tišnově pojme místní „letňák“ zhruba čtyři stovky lidí. Na promítání chodí většinou okolo čtyřiceti lidí. „Úplně vyprodáno na film jsme tady dlouho neměli,“ řekl vedoucí kina Svratka Tišnov Filip Navrátil.

Před pěti lety, kdy se přestaly vyrábět kopie na pětatřicetimilimetrových filmových pásech, to vypadalo, že se letní kino v Tišnově zruší. Staré promítačky ale nahradil projektor na blue-ray disky a promítá se dál. Jinak se na kině od sedmdesátých let nezměnilo téměř nic. Letos se tam plátno poprvé rozsvítí posledního června. „Bude to kino naslepo, to znamená překvapení pro diváky,“ řekl Filip Navrátil.