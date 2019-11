Poslední ze vsi. Litoměřice chtějí zachovat roubenku na sídlišti Pokratice

Tiskový mluvčí Národního památkového ústavu Ústeckého kraje Daniel Vágner považuje částku za přiměřenou. „Lidová architektura na svém původním místě má rozhodně cenu,“ připomíná.

Škola by roubenku chtěla využívat jako klub nebo výtvarný ateliér pro mimoškolní aktivity. Nákup už schválilo zastupitelstvo. Do měsíce by tak domek mohl patřit městu.