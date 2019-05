Dokončení železobetonového skeletu poblíž centra Ostravy se odkládá. Torzo minulého režimu chátrá

Majitelem objektu je podle primátora ještě stále firma Red House, která má s městem smlouvu, podle níž měl být celý objekt hotov do 31. prosince 2017.

„I laickým pohledem je zřejmé, že to není reálné,“ řekl Macura. Red House podle něj usiluje o převod nemovitosti na společnost SIC. Do příštího jednání zastupitelstva chce proto radnice dopracovat i potřebnou smluvní dokumentaci tak, aby pro Ostravu byla co nejméně riziková.

Ostrava stavbu prodala za 53 milinů korun

Společnost Red House Development objekt koupila zhruba za 53 milionů korun v roce 2008. V minulosti město několikrát žádala o prodloužení lhůty pro jeho dostavbu a na rozestavěném objektu, který ve městě chátral zhruba 25 let, se nepracovalo. Předloni v červnu zastupitelstvo nejprve odmítlo opětovnou žádost vlastníka objektu o prodloužení termínu dostavby.

Nakonec se obě strany na podmínkách dokončení stavby dohodly. Přestavba začala loni v březnu a podle smluvního dodatku muselo být opláštění stavby, tedy fasáda a střecha, hotovy do konce roku 2016, což společnost splnila. Pak ale požadovala, aby dostavbu převzala společnost Smart Innovation Center.

Převzetí řešili zastupitelé už v květnu, když souhlasili s tím, že umožní prodej objektu. Smlouva ale podle Macury nikdy nevstoupila v účinnost, protože firma SIC nedoložila městu požadované bankovní záruky na smluvní pokutu, kterou by musela zaplatit v případě, že by stavbu nedokončila.

Podoba skeletu před zahájením dostavby: