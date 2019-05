Divočáci na okraji Prahy napadají pobíhající psy. Počet útoků roste

Radnice Prahy 14 uvažovala také o pořízení pachových ohradníků, ty jí ale odborníci používat v obydlené zástavbě nedoporučili - odpuzovací látka je založena na lidském potu, na který jsou zvířata ve městě zvyklá, a ohradník by tak byl neúčinný.

Magistrát si také nechá vypracovat posudek, který by měl do několika týdnů odpovědět na to, jak velký je vůbec problém s přemnoženými prasaty. Zatímco myslivci mluví o 40 zvířatech, tak obyvatelé sídliště na Černém mostu až dvou stovkách kusů.