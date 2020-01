Telčský zámek nově zpřístupní své podzemí

Podzemní chodby a sklepy se v Telči nacházejí ve dvou úrovních pod náměstím Zachariáše z Hradce a částečně také pod zámeckou zahradou. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů. Je zde také interaktivní expozice o historii města.

Sklepení a propojovací chodby z přelomu 14. a 15. století sloužily v minulosti jako klasické skladovací prostory a částečně také jako kryty před nepřáteli. Podle místních legend se traduje, že právě tudy by měla vést úniková trasa z města. Sklepy i chodby pod náměstím jsou vzájemně propojené, dokonce se říká, že jedna z chodeb by měla vést až na hrad Roštejn. V minulosti pod povrchem existovalo také propojení města s telčským zámkem, to je však nyní zazděno.