V Náchodě začala demolice bývalé textilky Tepna

Podnik zkrachoval v roce 2006, v dalších letech dělníky vystřídali bezdomovci a hlavně zloději kovů. Podle policie v objektu už několikrát i hořelo. Majitel areálu, teplická společnost JTH Holding, nyní zahájil demolici. Náchodská radnice o ni usilovala několik let, dokonce se do ní chtěla pustit sama s tím, že náklady bude po vlastníkovi zpětně vymáhat. „Investor se k tomu postavil čelem a začal bourat v podstatě ještě před dohodou,“ uvedl Jan Birke (ČSSD), starosta Náchoda.

Místo textilky obchodní centrum? Ne každý je pro

Další plány investora na místě bývalé továrny ale vyvolávají vášnivé debaty. Textilku má totiž nahradit obchodní centrum. „Jsme přesvědčení, že výstavba centra místo bývalé Tepny je v hrubém a příkrém rozporu s územním plánem,“ uvedl Michal Kudrnáč, obyvatel Náchoda.

„Podle toho výkladu, který mám já k dispozici to zásadně neodporuje územnímu rozhodnutí,“ namítl Jan Birke (ČSSD), starosta Náchoda. Pro vedení radnice je prý teď důležité, že začala demolice a nad projektem se dá stále ještě diskutovat. Demoliční práce by měly skončit příští rok na jaře.

S chátrající továrnou mají problém i na Rokycansku

Chátrající továrna uprostřed obce dělá starost i obyvatelům Břas na Rokycansku. V objektu, který už 22 let nefunguje se dokonce na čas usadili i squatteři. Podle starosty se v komplexu začínají dokonce vytvářet černé skládky. Lidé tam chodí krást dřevo, řežou rámy a budovy se potom celé rozpadají. Obec se bývalou výrobnu ultramarínu (směsi určené na bělení prádla) rozhodla za 4,5 milionu koupit. Jak s ní naloží, ale zatím neví.

V areálu by měly zůstat zachované maximálně dva objekty. Podle odborníků by ale obec měla nový projekt realizovat co nejrychleji. S koupí areálu totiž musí počítat s dalšími investicemi. Celý areál by měla také zabezpečit, pojistit a provádět i pravidelné revize komínů.