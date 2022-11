Pražské metro čeká v období prodlouženého víkendu výluka. Částečně nepojede na trasách A a C

Cestující v pražském metru čeká od svátku 17. listopadu do neděle 20. listopadu výluka ve dvou úsecích metra – důvodem je oprava tratí. Odstávka se týká úseku na trase A od Strašnické do stanice Depo Hostivař. Té bude navíc předcházet výluka mezi Skalkou a Depem Hostivař, jež začne už ve středu 16. listopadu. Na trase C pak bude přerušen provoz mezi stanicemi Pražského povstání a Florenc.