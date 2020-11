Praha vypíše soutěž na lávku mezi Holešovicemi a Karlínem. Nahradí provizorní přívoz

Lávka je navržena jako spojitá železobetonová konstrukce složená z prefabrikovaných částí. Na holešovickém břehu Vltavy bude nástup na lávku na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice.

Město oživilo i plány na proměnu Štvanice

Dlouho plánované proměny by se v dalších letech měl dočkat i ostrov Štvanice. Na podobu úprav vypsalo město architektonickou soutěž, ve které v roce 2013 uspělo architektonické studio RKAW. Následně se projekt na několik let zastavil, až začátkem letošního roku město zadalo architektům rozpracování původního návrhu do podrobnější koncepční studie.

Soutěž na lávku spojující Karlín a Holešovice poprvé vyhlásila Praha 7 v roce 1999. Vítězný návrh se stal nerealizovatelným kvůli změně protipovodňových opatření po roce 2002. Nyní Karlín a Holešovice propojuje přívoz, který by měl po dokončení lávky přestat jezdit.