Srážky zvedly hladiny některých řek. Smědá dosáhla třetího povodňového stupně

„V tuto chvíli jako jednotka provádíme protipovodňová opatření, máme udělené nějaké kanálové ucpávky, probíhá monitoring toku,“ uvedl před 17:00 velitel dobrovolných hasičů z Višňové Lubomír Erban. Zatím průjezdná je podle něj i silnice třetí třídy z Boleslavi do Černous, Erban ale předpokládá, že ji voda zaplaví zhruba do hodiny. To bývá při zvednutí toku Smědé obvyklé.

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) za posledních čtyřiadvacet hodin napršelo nejvíce v Jizerských horách v okolí Smědavské hory, kudy Smědá protéká. Místy tam spadlo až sedmdesát milimetrů. Mezi druhým a třetím povodňovým stupněm je Smědá v Hejnicích, které jsou v toku této řeky nad Višňovou.

„Maximální stav byl okolo 15:00, pak to šlo mírně dolů. Záleží, jak bude na horách dál pršet. Střídá se to a prší chvílemi. Teď je to u nás na monitorování stavu,“ uvedl starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Třetí povodňový stupeň na Smědé v Hejnicích nastává při 180 centimetrech, maximem bylo v úterý 172 centimetrů.

Povodňových stupňů dosáhlo i Labe, Úpa a Bečva

Déšť se také projevil i v dalších krajích. V Královéhradeckém kraji zvýšil na první stupeň hladinu Úpy v Horním Starém Městě a Labe ve Špindlerově Mlýně a Labské. Ve Zlínském kraji dosáhla také nejnižšího stupně povodňové aktivity Rožnovská Bečva ve stanici Horní Bečva.

Výstraha ČHMÚ před extrémním stupněm povodňového nebezpečí pro Frýdlantsko skončí v úterý v 19:00. Nižší stupeň varování pak platí pro východní cíp Moravskoslezského kraje do středečních 12:00. Nejpozději v 9:00 ráno pak končí výstraha před silným deštěm pro některé regiony.