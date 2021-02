Obleva se týká jenom nižších poloh. V Jeseníkách nebo Krkonoších zatím sněhu neubylo

Lavinový specialista připomněl, že v letošní sezoně, zejména na přelomu prosince a ledna, měla Horská služba velký problém s přílivem skialpinistů, zejména v polohách kolem 1300 metrů. „Někteří nemají moc načteno, jak se chovat v tomto terénu. Ve spolupráci s CHKO a policií jsme řešili tyto případy. Týkalo se to až stovky skialpinistů, kteří tam vůbec neměli být,“ řekl.

Co mít s sebou pro případ laviny?

Hejtmánek z jesenické horské služby řekl, že lidé, kteří i přes zákaz vyrazí do nebezpečných oblastí, by měli myslet i na jakousi výbavu pro případ, že by došlo k utržení laviny. Zmínil napříkla lavinový vyhledávač, který by měl být pod bundou, aby nedošlo k jeho stržení při zásypu, dobré je mít s sebou také lopatu nebo lavinovou sondu.

„Nikdo by se do takového terénu neměl vydávat sám. Ten, co už je zasypaný, ten si nepomůže. Nemůže se hýbat a nic nenadělá,“ upozornil Hejtmánek s tím, že právě kamarádi mohou významně pomoct už jenom tím, že vědí, ve kterém místě se zasypaný lyžař přibližně nachází. „Vždycky by to měla být skupina minimálně dvou lidí, nikdy ne sám,“ dodal.