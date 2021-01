Sněžení už nebude tak vydatné, ale udeří mrazy

Během pátečního rána sněží opět na většině území, ale už ne tak intenzivně jako předchozí den, kdy především na Vysočině a ve středních Čechách napadalo až pět centimetrů nového sněhu za poměrně krátkou dobu. „Během noci nasněžilo maximálně kolem jednoho centimetru, více jen na horách, třeba v Krkonoších, Jeseníkách a Beskydech, kde napadly až tři centimetry nového sněhu,“ uvedl meteorolog ČT Pavel Borovička.

V pátek bude dále sněžit na většině území, zřejmě s výjimkou jižní Moravy, a nejvíce srážek lze očekávat opět na horách. Především v Jeseníkách, Beskydech a Krkonoších by mohlo přibýt až patnáct centimetrů nového sněhu. Teploty podle meteorologa zůstanou větinou pod bodem mrazu, kolem minus tří až plus jednoho stupně, na horách pak kolem minus šesti.

Nejmrazivěji bude v pondělí

Už sobotní ráno bude ale výrazně chladnější než páteční, teploty se můžou při zmenšené oblačnosti dotknout i minus dvanácti stupňů, uvedl Borovička. Nejčastěji budou ale mezi minus čtyřmi až minus osmi, protože bude převažovat velká oblačnost. „Už v neděli se to ale změní, očekáváme, že bude minimálně na polovině území polojasno, a tím pádem budou převládat už nižší teploty, a můžou se dotknout až minus čtrnácti stupňů,“ doplnil.

Vůbec nejmrazivnější by mělo být pondělí ráno, kdy by teplota mohla klesnout až k minus šestnácti stupňům, i když na většině míst by mělo být kolem minus deseti.

A klesat by měly i maximální teploty – během soboty a neděle na minus sedm až minus tři stupně během dne. „Pokud by i maximální teplota na některých místech, pravděpodobně na horách, zůstala také pod minus deseti, pak by to byl takzvaný arktický den,“ uvedl Borovička.