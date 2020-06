Bouře s přívalovými dešti hrozí v celé zemi. Z Jeseníků může téct velká voda

Bouřky budou postupovat od západu. Pro západ Čech platí výstraha před bouřkami od nedělních 13:00 do 20:00, pro zbytek Čech pak od nedělních 15:00 až do pondělních 03:00 a pro Moravu a Slezsko od nedělních 18:00 také do pondělních 03:00.

V bouřkách hrozí podle meteorologů rychlé rozvodnění menších toků, zatopení sklepů, pády stromů nebo úrazy bleskem. Kvůli silnému větru, který může místy v nárazech dosáhnout až rychlosti 90 kilometrů za hodinu, by měli lidé zabezpečit okna, dveře nebo volně položené předměty na zahradách.