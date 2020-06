Silné bouřky se zřejmě střední Evropě nevyhnou ani v tomto týdnu. Přijdou asi ve čtvrtek

Ve středu se přeháňky ve střední Evropě objeví jenom místy a naprší při nich do 10 litrů vody na čtvereční metr. Podstatně komplikovanější situace může ale přijít ve čtvrtek a v pátek. Numerické modely zatím počítají s velmi podobným vývojem, jaký panoval v rámci Česka během víkendu. Oblast nízkého tlaku vzduchu se bude zase nasouvat nad Česko a ve čtvrtek a v pátek bude pršet na většině území. Srážkové úhrny se budou výrazně lišit. Za 24 hodin naprší většinou do 15 milimetrů, ojediněle to ale může být i kolem 60 litrů vody na čtvereční metr.