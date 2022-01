Třešňový sad Červěňák zarůstal nálety. Pardubičtí ho teď chtějí obnovit

V lokalitě zůstala řada vojenských objektů, většinou rozpadlých. Podmínkou převodu bylo to, že město nesmí 20 let oblast využívat komerčně. Připravuje projekt částečných úprav, přírodní ráz krajiny zůstane zachovaný. Na úpravu přírodního parku by město mohlo dostat dotace od ministerstva životního prostředí, dřívější odhady nákladů byly kolem padesáti milionů korun.

„Aktuálně to stojí na tom, že nemáme peníze na projektovou dokumentaci přidělenou v rozpočtu. Budu o to usilovat v rozpočtových změnách. Potřebujeme dva miliony korun,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Spolek už v lokalitě vytvořil tůně pro vzácné živočichy

Se spolkem, který Červeňák udržuje, má město smlouvu, ročně mu platí kolem 150 až 180 tisíc korun, letos to bude patrně víc, řekl Nadrchal. „Mají definované, co za rok mají provést, částka je výrazně nižší, než kdyby to dělala specializovaná firma. Hodně pracují s pomocí dobrovolníků. Ale náklady s tím mají, potřebují na údržbu vybavení,“ řekl Nadrchal.

Spolek Pestré Polabí pracuje i v jiných lokalitách východních Čech. V týmu má odborníky, předseda spolku je dendrolog a botanik, jeho kolega entomolog a herpetolog. Spolupracují také s odborníky z Východočeského a hradeckého muzea. „Zásahy konzultujeme, jestli naše navrhovaná opatření krajině pomohou,“ řekl Trávníček.

V minulosti už ochránci například obnovili tůně, které jsou líhništěm vzácných živočichů nebo místem pro rostliny. Opakovaně tam pořádají úklid a vyklízejí oblast od odpadků.