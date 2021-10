Spotřebiče designéra Lachmana byly v každé domácnosti. „Král žehliček“ proslavil výrobky ETA

Na veřejnosti nejspíš zaznělo jméno průmyslového návrháře poprvé až v roce 1997, kdy společnost, tehdy se již potýkající s porevolučními konkurenčními tlaky, vyhlásila designerskou soutěž. Plného uznání se mu ale dostalo však až na zmiňované výstavě Národního technického muzea v roce 2001.

„Novináři, kteří měli zpočátku problém Lachmanovo jméno nezkomolit, se po prohlídce výstavy o jeho osobu doslova prali. Dosud anonymní designér se takřka okamžitě stal hvězdou první velikosti,“ popsali Hulák s Šemberovou. „Pan ETA“ či „Josef Lada českého designu“, jak jej označovali novináři, byl před kamerami a tisíci diváků nefalšovaně dojatý.

Hegemon na poli spotřebičů ukončil výrobu ve svém největším areálu v roce 2011

Samotné značce se však v té době příliš nedařilo. Několikrát změnila majitele, omezovala se výroba a propouštěli zaměstnanci. Provoz ukončila ETA v hlineckém areálu v roce 2011. Zhruba rok poté Stanislav Lachman, který dal značce tvář, odešel ve věku nedožitých 90 let z tohoto světa.

Během svého života vytvořil na 1200 návrhů. Akademie designu ČR jej v roce 2007 zařadila do síně slávy Czech Grand Design za celoživotní dílo a přínos v oblasti českého průmyslového designu. Do své smrti žil v Jablonci nad Nisou s manželkou Marií. Ke stému výročí jeho narozenin mu letos v září v Muzeu Blanenska připravili výstavu jeho výrobků, kterou si návštěvníci mohou prohlédnout do poloviny ledna.