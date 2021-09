Před 180 lety se prohnal první vlak Přerovem. Kromě oblaku páry přivezl i rozvoj průmyslu

o muzejní exponáty starají v olomouckých dílnách.

„Myslím, že jsem byl poslední strojvedoucí, který vezl rychlík parní lokomotivou v depu Přerov,“ popsal Pavel Hanzal. „Já jsem se tehdy do služby těšil. Byla to radost na těch mašinách, byl to náš druhý domov,“ vzpomínal Arnošt Drábek.

První podchod i zabezpečovací systém

V Přerově vznikl jako první v Evropě elektrodynamický zabezpečovací systém. „Signalista měl ovládací prvky umístěny na délce čtyř metrů. Musel to obsloužit na jedné straně a potom na druhé straně, to bylo poměrně náročné, aby to člověk zvládl,“ popsal přednosta přerovské stanice Vladimír Závodník. Současný systém už je plně automatický.