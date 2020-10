Vrchní soud zpřísnil trest zdrogovanému řidiči. Vážně zranil seniora a najížděl do policistů

Olomoucký vrchní soud v úterý zpřísnil Romanu Šupovi trest za jeho riskantní jízdu a najíždění autem do lidí z 15 let na 16,5 roku. Podle soudu se dopustil několikanásobného pokusu o vraždu jak v podchodu pro pěší v Uherském Hradišti, tak i při najíždění do zasahujících policistů v Ostrožské Lhotě na Uherskohradišťsku. V prvním případě vážně zranil seniora, v druhém oba policisté stihli před autem uskočit. Případ vrchnímu soudu vrátil na základě dovolání žalobce Nejvyšší soud.