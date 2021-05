Část peněz z prodeje emisních povolenek už Liberty Ostrava má podle Havlíčka na účtech

přehrát video Tisková konference k situaci v Liberty Ostrava Zdroj: ČT24

Ostravská huť disponovala povolenkami za 5,6 miliardy korun. V minulých letech si je šetřila, chce je využít k financování nezbytné modernizace. Havlíček připomněl, že prodej emisních povolenek za miliardu se uskutečnil bez souhlasu dozorčí rady. Uvedl, že firma prodala méně povolenek, než původně zamýšlela, ale také, že vládě přislíbila, že povolenky prodávat nebude. „Máme potvrzení, že miliarda byla skutečně převedena. Ke dnešku je na účtech společnosti 60 procent z této miliardy,“ řekl ministr ve středu. Uvedl, že během dne byla odeslána další část. „Během čtvrtka by měla dorazit na účet Liberty zbývající částka. Čili lze s velkou dávkou pravděpodobnosti říci to, že byla dodržena dohoda, kterou jsme udělali, a to taková, že peníze nebudou nijak započteny, ale budou běžným způsobem převedeny,“ řekl ministr.

Současně podle něj byla dohoda, že zisk z této částky, tedy 250 milionů korun, bude využit ve prospěch rozvoje společnosti a ve prospěch zaměstnanců. Firma v úterý oznámila, že zaměstnanci dostanou tento týden odměnu 13 070 korun čistého. „I přesto, že nebyla naplněna dohoda ve smyslu převodu, tak bylo naplněno aspoň to, že peníze byly zinkasovány a peníze byly použity a věříme, že i zbytek bude použit, tak jak bylo domluveno,“ řekl Havlíček. Ředitel LO pro výrobu Václav Habura potvrdil, že 60 procent z miliardy za povolenky už má firma na účtu a do pátku dojde zbytek. „Co k tomu vedlo, byl čistě obchodní zájem, kdy trh s povolenkami opravdu graduje a očekává se následně po nějakých alokacích propad, takže společnost se rozhodla rozhodnutím akcionáře k této transakci,“ přiblížil Habura. Rada nebyla usnášeníschopná, řekl její člen Ministr řekl, že dozorčí rada bude chtít doložit veškeré podklady k prodeji povolenek a také veškeré podklady k účelovosti čerpání úvěru ve výši dvou miliard korun, který byl zaručen státem. Člen dozorčí rady a předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl, že dozorčí rada ale ve středu nebyla usnášeníschopná. „Nebyl tam nikdo za vlastníka, nezúčastnilo se ani představenstvo, takže to vnímáme, že se k tomu stavějí tak, že nechtějí s námi jednat,“ řekl Slanina. Pokud peníze za povolenky na účet opravdu přišly, je to sice podle něj dobrá zpráva, ale opravdu dobrá zpráva to bude, až uvidí, co se s penězi bude dít. Odbory jsou od poloviny dubna ve stávkové pohotovosti.