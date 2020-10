Muž vyhrožoval teroristickým činem v Ostravě. Odpyká si tři a půl roku

Předseda senátu Miroslav Mucha řekl, že jde možná o první případ v republice, kdy se podle nové novely schvaluje dohoda o vině a trestu, a to ve vztahu k nejzávažnější trestné činnosti. Od spáchání činu do vyhlášení rozhodnutí navíc neuplynulo ani půl roku. „I kdyby nedošlo k uzavření dohody, důkazní situace byla naprosto jasná,“ řekl soudce.

Trestní sazba za nyní řešený čin se pohybuje od tří do 12 let vězení. Uložený trest u spodní hranice sazby je tak podle soudce velmi příznivý. Soud ale vzal podle Muchy v úvahu i to, že pokud se někdo ke spáchanému činu postaví čelem a je ochoten uzavřít dohodu, na výši trestu se to musí odrazit. „Trest samozřejmě musí být mírnější, než by běžně dostal po dokazování,“ poznamenal soudce.

Lidé si podle něj ale musí uvědomit, že telefonáty na tísňové linky se nesmí zneužívat. „Občané této republiky si musí uvědomit, že pokud to někdo zneužije, bude mu uložen výrazný trest, který odpovídá škodlivosti a závažnosti situace,“ řekl Mucha.

Součástí dohody o vině a trestu je i uhrazení škody více než 20 tisíc korun policii. Jde o náklady pro policisty, kteří se podíleli na zásazích a nebyli ve službě. Obchodní řetězec, který svou újmu vyčíslil na 176 tisíc korun, se naopak musí obrátit na občansko-právní řízení. Soudce řekl, že i soud měl k vyčíslování škody za ušlý zisk výhrady. Obžalovanému propadl mobilní telefon, Mariančík podle dohody rovněž absolvuje ústavní protialkoholní léčení.